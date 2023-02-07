Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den Marmara'da 3 kente flaş kar uyarısı!

Meteoroloji'den Marmara'da 3 kente flaş kar uyarısı!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Bursa ve Balıkesir için yerel kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Yurt genelinde de 18 kent için sarı, 15 il içinse turuncu alarm verildi

Giriş: 07.02.2023 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den Marmara'da 3 kente flaş kar uyarısı!
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan tahmine göre, bugün ve yarın İstanbul, batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Bursa ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel kuvvetli kar yağışı görülecek.

DİKKAT ÇAĞRISINDA BULUNULDU

AA'da yer alan habere göre vatandaşların, başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

18 KENT İÇİN "SARI" 15 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM

Öte yandan soğuk ve yağışlı havanın hakim olduğu yurt genelinde ise 18 kent için "sarı", 15 il içinse "turuncu" alarm verildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem felaketinin yaşandığı illerde hava nasıl olacak?
Deprem felaketinin yaşandığı illerde hava nasıl olacak?
Çok sayıda ilde eğitime kar engeli!
Çok sayıda ilde eğitime kar engeli!
Deprem bölgesinde çarşamba gününe dikkat!
Deprem bölgesinde çarşamba gününe dikkat!
İki uyarı birden! Şiddetli fırtına ve yağışa dikkat
İki uyarı birden! Şiddetli fırtına ve yağışa dikkat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.