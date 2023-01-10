Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 4 kent için "sarı", 7 kent için "turuncu" alarm! Yarın Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 4 kent için "sarı", 7 kent için "turuncu" alarm!

Meteoroloji tarafından 4 kent için sarı, 7 kent için turuncu alarm verildi. Balıkesir, Kütahya, Uşak ve Denizli için "sarı"; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya ve Isparta için "turuncu" uyarıda bulunuldu. Yarın Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra yurdun batısında sağanak yağış beklendiği bildirildi. Akdeniz içinse "fırtına" beklendiği açıklandı

Giriş: 10.01.2023 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 4 kent için
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 4 kent için "sarı", 7 kent için "turuncu" alarm!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yarın Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan hava tahminine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

DOĞU AKDENİZ'DE FIRTINA DEVAM EDECEK

Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra Akdeniz'in batısında etkisini kaybedecek, doğusunda cumartesi sabah saatlerine kadar devam edecek.

4 KENT İÇİN "SARI", 7 KENTE "TURUNCU" ALARM

Öte yandan Meteoroloji tarafından 4 kent için sarı, 7 kent için turuncu uyarıda bulunuldu. Balıkesir, Kütahya, Uşak ve Denizli için "sarı" alarm verilirken; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya ve Isparta için "turuncu" uyarıda bulunuldu.

SEL VE SU TAŞKINI UYARISI

Yarın, vatandaşlardan taşkın, sel ve su basması gibi olaylara karşı dikkatli olunması uyarısında da bulunuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için sağanak ve fırtına alarmı
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için sağanak ve fırtına alarmı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Hızı 100 km'yi bulacak! İki bölgemiz için fırtına uyarısı!
Hızı 100 km'yi bulacak! İki bölgemiz için fırtına uyarısı!
Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var
Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.