Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı! Deprem bölgesinde yağmur var! 4 bölgede sağanak! - MGM hava durumu raporu ile 23 Kasım hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU VE DÜZCE'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:

ANKARA: 17, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BOLU: 15, Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı.

DÜZCE: 20, Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı.

BURSA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA: 23, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 21, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı.

KONYA: 17, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 16, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 20, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 23, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 20, Parçalı bulutlu.

ARTVİN: 18, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 12, Parçalı bulutlu.

KARS: 12, Parçalı bulutlu.

VAN: 12, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 16, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 16, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 16, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 18, Parçalı bulutlu.