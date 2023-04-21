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Meteoroloji'den flaş uyarı! 7 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyrediyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

Giriş: 21.04.2023 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den flaş uyarı! 7 bölgede sağanak! Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den flaş uyarı! 7 bölgede sağanak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile G. Antep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 21, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

K.MARAŞ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 12, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 22, Parçalı ve çok bulutlu.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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