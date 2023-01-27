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Meteoroloji'den 15 kent için "sarı", 6 il için "turuncu" alarm! Sağanak vuracak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün yurdun orta ve batı kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına uyarısında da bulunulurken, rüzgarın hızının 90 km'ye ulaşacağı bildirildi. 15 kent için "sarı", 6 il içinse "turuncu" alarm verildi. İşte son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Giriş: 27.01.2023 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 15 kent için
Meteoroloji'den 15 kent için "sarı", 6 il için "turuncu" alarm! Sağanak vuracak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

Yağışların; güney ve kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

15 KENT İÇİN "SARI" 6 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM

Yurdun orta kesimi ve batısında beklenen sağanakla ilgili olarak Meteoroloji bugün 15 kent için "sarı", 6 ilimiz içinse "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINANIN HIZI 90 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile zamanla Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 10, Parçalı, ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı.

İSTANBUL: 12, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

İZMİR: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

EDİRNE: 8, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

MANİSA: 12, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 11, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı.

ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu.

KONYA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

BOLU: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KASTAMONU: 8, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SAMSUN: 16, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 14, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 3, Parçalı bulutlu.

KARS: 2, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur , yüksekleri kar yağışlı.

VAN: 2, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 11, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 10, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece yağmurlu.

SİİRT: 10, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 13, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece yağmurlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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