Hava durumu son dakika | Meteoroloji açıkladı: Bir bölgede sağanak! 29 Ekim 2022 Cumartesi MGM hava durumu raporu ile hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA, İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE SİS VE PUS

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE ORTA KUVVETTE RÜZGAR

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 20, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 25, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 20, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 25, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 30, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 27, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 16, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 16, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 16, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu.

SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ARTVİN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM: 12, Parçalı bulutlu.

HAKKARİ: 17, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 14, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 23, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 24, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 22, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 14, Az bulutlu ve açık.