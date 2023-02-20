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HAVA DURUMU SON DAKİKA | Kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji hava raporu

Güncel hava durumu ile kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu?

Hava durumunda güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzeybatıda düşerken, doğuda artış gösteriyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporu ile kar yağışı tahminleri...

Giriş: 20.02.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. MGM Batı Karadeniz bölgesi için sarı kodlu uyarıda bulunurken bölgede kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise çığ tehlikesi dikkat çekiyor. İşte Türkiye genelinde beklenen hava durumu ile İstanbul'da kar yağışı hakkında merak edilenler...

  • MGM GÜNCEL HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya’nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

  • Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

  • YAĞIŞ UYARISI GELDİ

    Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri ile zamanla Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin kuvvetli yağmur yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışları(5 - 20 cm) beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

     

  • ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

    Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

  • İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

    Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da 5 gün içinde kar beklenmiyor. İstanbul hava durumunda güncel gelişme yaşandığı takdirde haberimize ekleyeceğiz. 

  • 22 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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