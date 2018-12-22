Hava durumu bu hafta nasıl olacak? sorusu hem haftasonu programı yapanlar tarafından araştıırlıyor. Birkaç gün önce etkili olan yağmur ve kar yağışı yerini kuru hava bıraktı. Bu durum Pazartesi gününden sonra tersine dönecek. Pazartesi günü ülkenin doğu kesimlerinde etkili olacak kar yağışı, Salı günü tüm yurtta etkili olacak, sahil kesimlerinde ise yağmur etkili olacak. Buna bağlı olarak da hava sıcaklıkları düşecek. Soğuk ve yağışlı havanın Cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor. İşte son hava durumu tahminleri...