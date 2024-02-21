Meteoroloji'den bu iller için karla karışık yağmur ve yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yağmur bekleniyor.
Giriş: 21.02.2024 - 07:23 Güncelleme: 21.02.2024 - 07:23
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Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.