Cumartesi yaza pazar kışa benzeyecek!

Marmara bölgesinde termometre Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya’da 35°C’ye ulaşıp yer yer geçerken İstanbul’da en yüksek sıcaklık 32-33°C’ye kadar yükselecek. Gölgedeki bu hava güneş altında rahatsız edici olabilir bugün öğlen saatlerine dikkat.

"BAŞKENT'TE SICAKLIK 35'İ AŞABİLİR"

Ankara ve İç Anadolu geneli, ülkeye taşınan bu Kuzey Afrika sıcaklarının etkisine giriyor başkentte hava 35°C’yi de aşabilir. Doğu ve Güneydoğu benzer şekilde hep mevsim ortalamalarının üzerinde sıcak günler geçirmeye devam ediyor.

"PAZAR AKŞAMI ÜŞÜYEBİLİRSİNİZ"

Pazar günü bu sıcak tablodan Marmara bölgesi ayrılacak, pazar akşamı dışarıdaysanız cumartesinin sıcağına benzemeyen, T-shirt ile durulduğunda üşütecek bir akşam olacak. Cumartesi yaza ne kadar benziyorsa pazar akşamı da kışa o kadar benziyor.

"MARMARA'DA HAVA DEĞİŞİMİ VAR"

Marmara bölgesinde (ve yakın çevresinde) havanın değişim hızı, hava olayları çeşitliliği yine sonbahara yakışır cinsten oluyor.

İSTANBUL'DA YARIN SAĞANAK BEKLENİYOR

Her hafta hareketli ve insanları farklı modlara sokabilen havalar yağmur da getirecek, yarın Edirne-Tekirdağ-İstanbul hattında öğlen saatlerinden itibaren yağmuru da hesaba katalım. İyi hafta sonları.