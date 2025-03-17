Hava durumu nasıl olacak? 18 Mart Meteoroloji hava durumu raporunu duyurdu

HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre yarın İstanbul soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'da yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.