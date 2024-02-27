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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı - Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Bolu, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Yozgat, Eskişehir, Burdur ve Antalya'nın iç kesimleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 07:19 Güncelleme: 27.02.2024 - 07:19
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        Bu iller için yağmur uyarısı
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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 15°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 17°

        İzmir

        Güneşli 21°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Güneşli 15°

        Bursa

        Güneşli 15°

        Adana

        Kısmen Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 14°

        Ağrı

        Güneşli

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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