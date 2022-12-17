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Meteoroloji'den Trakya için uyarı! Yurtta hava durumu!

Yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Trakya kesiminde gece saatlerinde sağanak yağış tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yapılan tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle...

Giriş: 17.12.2022 - 07:51 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den Trakya için uyarı! 17 Aralık Cumartesi MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den Trakya için uyarı! Yurtta hava durumu!
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Yapılan en son değerlendirmelere göre; Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

TRAKYA'DA YER YER KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgar genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

ANKARA: 15, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 21, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 22, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

MUĞLA: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 22, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 21, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 18, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 21, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 15, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 15, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 15, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 18, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 22, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu.

AĞRI: 7, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 6, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 12, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 8, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 16, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 18, Az bulutlu ve açık.

MARDİN: 15, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 19, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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