Hava durumu nasıl? sorusu bugün için program yapan vatandaşların gündeminde. Meteoroloji günlük olarak paylaştığı hava durumu verilene göre, ülke genelinde soğuk ve yağış hakim olacak. Metetorloji'nin hava durumu tahminlerİ haberimizde...

İSTANBUL'A KAR UYARISI

Meteoroloji'nin verilerine göre, Perşembe ve Cuma günü Marmara Bölgesi'nde başlayacak kar yağışı İstanbul'da da kar ve sulu kar şeklinde etkili olacak.