Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hava durumu haberleri: Meteoroloji uyardı! 28 Şubat Çarşamba bugün hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu

        Plan yapacaklar dikkat! 28 Şubat bugün hava nasıl?

        Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son zamanlarda yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları ile 28 Şubat Çarşamba güncel hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 00:35 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve tüm yurtta bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 28 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...

        • 2

          28 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

          İstanbul'da bugün hava yağışsız ve az bulutlu olacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 15 dereceyi görürken; en düşük 8 derece olacak.

          Ankara'da hava kapalı ve puslu olacak. Başkentte bugün hava sıcaklıkları artacak ve gün içinde 17 dereceye kadar yükselecek.

          İzmir'de de bugün az bulutlu bir hava hakim olacak. Kent genelinde hava sıcaklıklığı ise 21 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          28 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji hava durumu raporuna göre; bugün ülke geneli yağışsız bir gün geçirecek. Ardahan'da termometreler bugün eksi 18'e kadar düşerek en soğuk kentimiz olacak. Öte yandan Aydın'da ise az bulutlu bir hakim olacak. hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkacak ve en sıcak ilimiz olacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        Bursa'da "Kafes-46" operasyonu: 14 tutuklama
        Bursa'da "Kafes-46" operasyonu: 14 tutuklama
        Kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
        Kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Habertürk Anasayfa