28 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

İstanbul'da bugün hava yağışsız ve az bulutlu olacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 15 dereceyi görürken; en düşük 8 derece olacak.

Ankara'da hava kapalı ve puslu olacak. Başkentte bugün hava sıcaklıkları artacak ve gün içinde 17 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de de bugün az bulutlu bir hava hakim olacak. Kent genelinde hava sıcaklıklığı ise 21 dereceye kadar çıkacak.