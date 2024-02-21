Plan yapacaklar dikkat! Bugün hava nasıl?
Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları ile 21 şubat Çarşamba güncel hava durumu raporu...
Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve tüm yurtta bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 21 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...
21 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul bugün parçalı bulutlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 10 dereceye kadar çıkacak.
Ilık havasıyla bilinen İzmir'e bu kez güneş değil, sisli hava hakim olacak ancak yine de İzmir ılık bir gün yaşayacak çünkü sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek.
Ankara da güne sisli bir başlangıç yapacak olan şehirlerden. Bugün hava kapalı olsa da Başkent'te sıcaklıklar biraz yükselecek ve termometreler 9 dereceye kadar çıkacak.