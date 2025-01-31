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        Haberler Bilgi Gündem Hava durumu güncel: 31 Ocak bugün hava nasıl? Meteoroloji ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        Güncel hava durumu: 31 Ocak bugün hava nasıl?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hava durumunda dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. Tahminlere göre, Ege kıyıları ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Çanakkale çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Uzmanlar sürücülere sis ve yağış nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor. Peki, 31 Ocak bugün hava nasıl? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 00:26 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:26
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        • 1

          Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Peki, 31 Ocak bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        • 2

          HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          İSTANBUL 8°C, 14°C

          Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli.

          İZMİR 9°C, 18°C

          Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

          ANKARA 0°C, 12°C

          Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri puslu, yer yer sisli.

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