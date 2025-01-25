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        Haberler Bilgi Gündem HAVA DURUMU GÜNCEL | 25-26 Ocak hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji ile 25 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul il il hava durumu

        Güncel hava durumu: 25 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul hava tahminleri açıklandı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceğini belirtti. 25 Ocak itibarıyla İzmir, Ankara ve İstanbul için güncel hava durumu tahminleri ise dikkat çekiyor. İşte 25 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 01:08 Güncelleme: 25.01.2025 - 01:08
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ocak Cumartesi günü için güncel hava tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre; hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. İşte 25 Ocak Cumartesi günü güncel hava durumu...

        • 2

          METEOROLOJİ DUYURDU

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik bekleniyor.

        • 3

          RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

          BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

          İSTANBUL 8°C, 11°C

          Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

          İZMİR 10°C, 13°C

          Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

          ANKARA 1°C, 11°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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