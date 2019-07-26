Hava durumu nasıl olacak? sorusu Meteoroloji'nin tahminleriyle yanıt buldu. Meteoroloji'nin 5 günlük haav durumu tahmini haberimizde.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Cumartesi günü yurdun tamamında güneşli hava etkili olacak ve sıcaklıklar da artacak. Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcak havaya karşı dikkatli olunmalı. Termometreler 35 - 39 derece arasında değişecek. Kuzey ve iç kısımlarda ise en düşük sıcaklık 28 derece olacak.