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Hava durumu 4 Aralık 2019 - Meteoroloji'den önemli uyarılar! İstanbul hava durumu 5 günlük

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son dakika şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Türkiye geneli hava durumu verilerini ve İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri açıkladı. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 4 Aralık 2019 Meteoroloji İstanbul hava durumu verileri...

04.12.2019 - 10:32 | Güncelleme:
Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu ( Poyraz ) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
04 Aralık Çarşamba8107185311,622,87,313,1
05 Aralık Perşembe712517824020,97,512,9
06 Aralık Cuma612527913-0,321,47,112,6
07 Aralık Cumartesi612567516219,9712,2
08 Aralık Pazar913678620-0,3186,811,9
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