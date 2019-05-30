30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir'in güney kesimleri, Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Konya, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Niğde, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, Zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir'in güney kesimleri, öğle saatlerinde Konya, Niğde ve Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı
SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz bölümünün yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum ve Amasya çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah saatlerinde samsun çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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