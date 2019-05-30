Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir'in güney kesimleri, Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Konya, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Niğde, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, Zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir'in güney kesimleri, öğle saatlerinde Konya, Niğde ve Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz bölümünün yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum ve Amasya çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah saatlerinde samsun çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık