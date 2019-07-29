Bugünkü hava durumu ve 5 günlük hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.