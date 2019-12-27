27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğu kesimlerinin (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve sağanak yağışlı, Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|28 Aralık Cumartesi
|3
|6
|77
|92
|21
|-1,7
|18,5
|5,4
|10,5
|29 Aralık Pazar
|4
|7
|60
|89
|29
|-2
|22,6
|5,5
|11
|30 Aralık Pazartesi
|6
|9
|75
|86
|44
|-2,1
|18
|5,9
|11
|31 Aralık Salı
|6
|9
|60
|80
|37
|-1,4
|19,3
|6,3
|11,4
|01 Ocak Çarşamba
|5
|8
|65
|85
|32
|-1,2
|22,4
|5,7
|11,7
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