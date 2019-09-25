Hava durumu nasıl? sorusu, etkili olan yağışlı hava nedeniyle araştırılıyor. Meteoroloji dün yaptığı yağışlı hava uyarsının ardından akşam saatlerinde batı bölgelerinde yağmur etkili olmaya başladı. Meteoroloji'nin bugünkü verilerine göre ise yağış Akdeniz'de Antalya'da kuvvetli şekilde etkili olacakken, İç Anadolu'da Kayseri ve Sivas ile Orta Karadeniz'de Sinop, Samsun ve Ordu'da etkili olacak. Akşam saatlerinde ise yağışların neredeyse tamamı sona erecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2),Antalya'nın İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.