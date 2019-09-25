25 EYLÜL 2019
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HAVA DURUMU 25 Eylül 2019 Çarşamba: Bugün Ankara, İstanbul İzmir, Denzli hava durumu nasıl? Antalya'ya yağış uyarısı

Hava durumu, dün akşam saatlerinde batı bölgelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle araştırılıyor. İzmir, Denizli ve Isparta en çok yağışın düştüğü kentler olurken, Yağış bugün itibariyle İç Anadolu'da Ankara'yı geçerek Sivas'a kadar uşatı. Peki yağışlı hava ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'nin 25 Eylül Ankara, İstanbul İzmir, Denzli hava durumu tahminleri

25.09.2019 - 09:50 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Hava durumu nasıl? sorusu, etkili olan yağışlı hava nedeniyle araştırılıyor. Meteoroloji dün yaptığı yağışlı hava uyarsının ardından akşam saatlerinde batı bölgelerinde yağmur etkili olmaya başladı. Meteoroloji'nin bugünkü verilerine göre ise yağış Akdeniz'de Antalya'da kuvvetli şekilde etkili olacakken, İç Anadolu'da Kayseri ve Sivas ile Orta Karadeniz'de Sinop, Samsun ve Ordu'da etkili olacak. Akşam saatlerinde ise yağışların neredeyse tamamı sona erecek. 

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2),Antalya'nın İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

  • MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba)güney ve doğusunun hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 25°C

    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    TEKİRDAĞ °C, 23°C

    Parçalı bulutlu

  • EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ile bu sabah saatlerinde İzmir'in güney ilçeleri ve Aydın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışları bu sabah saatlerinde güney ilçlerinde kuvvetli olması bekleniypr.

    MUĞLA °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

     

  • AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2),İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

    ADANA °C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2),İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

    ISPARTA °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

     

  • İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KAYSERİ °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

     

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