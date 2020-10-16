Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SOU YAĞIŞ VAR MI?

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu, Edirne ve Tekirdağ'ın batısı( Malkara ve Hayrabolu çevreleri) bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 17 Ekim Cumartesi 18 26 51 83 21 7,7 28,1 13,9 20 18 Ekim Pazar 14 23 60 92 21 5,8 28,4 13,8 20 19 Ekim Pazartesi 14 20 56 74 26 7,8 29,7 13,6 20 20 Ekim Salı 15 20 64 80 30 3,3 30,2 13,1 19,5 21 Ekim Çarşamba 15 22 67 83 32 6,4 32,2 13,1 19,7