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Hava durumu 17 Ekim 2020 - Meteoroloji uyardı! İstanbul'da hafta sonu yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarısı yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 ilde yağışların artacağını açıkladı. Peki İstanbul'da hafta sonu yağış var mı? İşte 17 Ekim hava durumu...

16.10.2020 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu 17 Ekim 2020 - Meteoroloji uyardı! İstanbul'da hafta sonu yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SOU YAĞIŞ VAR MI?

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu, Edirne ve Tekirdağ'ın batısı( Malkara ve Hayrabolu çevreleri) bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
17 Ekim Cumartesi18265183217,728,113,920
18 Ekim Pazar14236092215,828,413,820
19 Ekim Pazartesi14205674267,829,713,620
20 Ekim Salı15206480303,330,213,119,5
21 Ekim Çarşamba15226783326,432,213,119,7

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