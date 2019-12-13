Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'nin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevreleri ile İzmir, Aydın, Muğla kıyıları, Çanakkale ve Adana'nın güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeçeği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve Güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK