5 Ağustos Salı güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji; hava sıcaklıklarının İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediğini açıkladı. 5 Ağustos Salı hava durumu detayları haberimizde...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü; "5 Ağustos'ta rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor" şeklinde açıklamada bulundu. Diğer uyarılar ve hava tahminleri merak ediliyor. Peki, 5 Ağustos Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
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5 AĞUSTOS SALI HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
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İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 21°C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
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