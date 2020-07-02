Hattuşa'nın tanıtımı ve yöre halkının turizmden gelir elde etmesi için proje hazırlandı

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti ile Hititlerin kültür ve sanatının tanıtılması ile ilçedeki kadınlarla gençlere kültür ve sanat alanında eğitim verilmesi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna (UNESCO) proje sunuldu.
UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Hattuşa'nın tanıtılması ve ilçe halkının turizmden gelir elde edebilmesi amacıyla Boğazkale Kaymakamlığınca çalışmalar yürütülüyor.
Kaymakam Yunus Ataman'ın girişimleriyle Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Yatırım Destek Ofisi'nin iş birliğiyle hazırlanan "Hattuşa'da Kadın ve Gençlerle Kültür Endüstrisinin Sürdürülebilir Gelişimi" Projesi, UNESCO'nun Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu'na sunuldu.
Bütçesi 100 bin doları geçen projenin kabul görmesi halinde Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale'de pek çok çalışma yapılacak.
Proje kapsamında, Boğazkale'de kültür endüstrisi ve yaratıcı sektörler odaklı kalkınma planı hazırlanacak, kadın ve gençlerden oluşan 100 kişiye yenilikçi tasarım, teorik ve uygulamalı sokak sanatı ile görsellik, perspektif, 3 boyut, derinlik, gölge ve ışık eşliğinde yenilikçi ürün sunumları eğitimleri verilecek. Ayrıca ilçenin farklı yerlerinde uygulama atölyeleri kurulacak.
Proje kapsamında hayata geçirilecek artırılmış gerçeklik uygulamasıyla da Hitit kültürü ve sanatı, başta ilçeyi ziyaret eden turistler olmak üzere çeşitli dijital platformlar aracılığıyla dünyaya tanıtılacak.
UNESCO tarafından değerlendirilecek projenin sonucu gelecek yıl şubat ayında açıklanacak.
- "Turist sayısındaki artışla birlikte ekonomik ve ticari hayat canlanacak"
Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale'de turizmin gelişmesi, istihdamın ve yöre halkının refahının artmasını istediklerini söyledi.
Çalışmaları bir adım öteye taşımak için "Hattuşa'da Kadın ve Gençlerle Kültür Endüstrisinin Sürdürülebilir Gelişimi" Projesi'ni hazırladıklarını belirten Ataman, projenin kabul görmesi halinde 101 bin 510 dolarlık projenin bütçesinin 87 bin 650 dolarının UNESCO tarafından, geri kalanının da OKA tarafından karşılanacağını aktardı.
Projenin desteklenmesi halinde Boğazkale'de UNESCO'nun önem verdiği kültürel çeşitliliğin, yenilikçi tasarım yöntemleri ile sunumunun yapılacağını ifade eden Ataman, şunları kaydetti:
"Yerli ve yabancı turist sayısındaki artışla birlikte ekonomik ve ticari hayat canlanacak, bilindik, hemen her yerde yapılan uygulamalar yerine 'kültür endüstrisi ve yaratıcı sektörler' odaklı mekansal planlama, mimari, görsel sanatlar, gösteri sanatları, müzik, dijital sanatlar, e-ticaret, yenilikçi tasarım, uluslararası ağlara dahil olma ve çeşitli organizasyonların geliştirilmesiyle somut ilerlemeler sağlanacaktır."
Ataman, kadınların ve gençlerin girişimciliğini destekleyerek, kendi işletmelerini kurmalarına katkı sağlayacaklarını da söyleyerek, "Bunun için gelişen ve değişen yenilikçi ürün tasarlama ve üretme kabiliyetlerini geliştirmemiz gerekmektedir. Bu sayede kadın ve gençlerimizin istihdamı artacak, refah düzeyi yükselecek Boğazkale ilçemizde çok yönlü gelişmeler yaşanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!