Hattuşa Nerede? Hattuşa Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Hattuşa nerede dediğimizde bu soruya günümüz koşullarına göre yanıt veriyor olacağız. Hattuşa, Türkiye sınırları içinde Çorum ilinin Boğazkale ilçesi yakınlarında yer almaktadır. Aslında Hattuşa nerede sorusunun bugünkü yanıtı, coğrafi değil tarihsel önem taşır. Yine coğrafi olarak cevap vermek gerekirse Hattuşa, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir antik kenttir. Anadolu’nun kuzey kısmına yakın olan bu antik kentte karasal iklimin hakim olduğu görülür. Hattuşa’nın bulunduğu alan, yüksek platolar ve vadilerle çevrili, doğal savunma avantajlarına sahip bir yerdir. Konum anlamındaki sahip olduğu bu özellik bölgenin Hititler için stratejik bir başkent olmasını sağlamıştır. Antik çağlarda oldukça gelişmiş şehirlerden biri olan Hattuşa, surlarla çevrili, anıtsal yapıları, tapınakları, sarayları ile dikkat çeken medeniyetlerdendi... Günümüzde de bu kalıntılar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Hattuşa Hangi Kıtada? Hattuşa nerede konusu ile iç içe olan bir soru da Hattuşa hangi kıtada yer alıyor sorusu olacaktır. Hattuşa hangi kıtada yer almaktadır sorusunun yanıtı da oldukça nettir… Hattuşa, Türkiye'nin Asya kıtasındaki bölümünde yer alır. Türkiye'nin Asya kıtasındaki bölümünde yer alıyor deme nedenimiz ise ülkenin hem Avrupa hem de Asya kıtalarında toprakları olmasından kaynaklanır. Bu iki kıtadan Asya kıtası içinde konumlanmış olan Hattuşa, Antik Yakın Doğu medeniyetlerinin önemli bir parçasıdır. Hititler döneminde Anadolu'nun merkezi konumunda olması, Asya içlerinden gelen kültürel etkilerle Mezopotamya ve Levant bölgeleriyle etkileşim içinde olmasını da sağlamıştır. Oldukça önemli bir tarihsel ve kültürel geçmişe sahip olan Hattuşa ile ilgili merak edilenler bunlarla da sınırlı değildir… Hattuşa Komşu Ülkeleri

Hattuşa komşu ülkeleri konusunu tarihsel bağlamda düşünmemiz gerekecek. Arkeolojik anlamda tarihi belgeler ve çivi yazılı tabletlerden elde edilen bilgilere göre, Hitit İmparatorluğu döneminde Hattuşa’nın çeşitli komşuları bulunmaktaydı. Bu komşular Hattuşa’nın hem ticari hem de askeri ilişkileri açısından büyük önem taşımaktaydı. Hititler döneminde Hattuşa komşu ülkeleri şu şekilde sıralanabilir… - Mısır İmparatorluğu: Tarih sayfalarında Hititler'in en önemli komşularından ve rakiplerinden biri olarak geçer…Öyle ki ünlü Kadeş Savaşı bu iki büyük güç arasında gerçekleşmiştir.

- Mitanni Krallığı: Fırat Nehri’nin doğu kısmında yer alan bu krallık, Hititler ile hem ittifaklar hem de çatışmalar yaşamıştır.

- Asur Krallığı: Hititlerin doğusunda yer alıyordu. Asurlarla zaman zaman rekabet ve savaş içinde olmuşlardır.

- Arzava Krallığı: Batıda bulunan bu Anadolu krallığı, Hititlerin en sık mücadele ettiği komşularından biriydi.

- Ahhiyava : Batıdan, Ege Denizi üzerinden gelen bu uygarlıkla Hititler diplomatik yazışmalar yapmışlardır. Hattuşa Başkenti Tarihe ilgi duyanların en merak ettiği sorulardan biri de Hattuşa başkenti neresi sorusu oluyor. Aslında bu sorunun yanlış bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Hattuşa’nın bir başkenti yoktur. Hattuşa, Hititlerin başkentidir. Bu nedenle “Hititlerin başkenti neresidir?” sorusu daha doğru bir ifade olacaktır. Başkent olarak baktığımızda Hattuşa, Hititlerin siyasi, dini ve kültürel merkezi olmuştur. Şehirdeki büyük surlar, tapınaklar, kral sarayları ve yazıtlar, burada merkezi bir yönetimin bulunduğunu açıkça gösterir.

