Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hattuşa Nerede? Hattuşa Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

        Hattuşa Nerede? Hattuşa Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

        Hattuşa, tarih boyunca çeşitli uygarlıkların izlerini taşımış kadim bir şehirdir. Hititler'e başkentlik yapmış olan Hattuşa, bugün hala arkeolojik ve kültürel miras açısından büyük bir öneme sahiptir. Antik şehirlerden biri olarak karşımıza çıkan Hattuşa ile ilgili birçok detay, tarih tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki, Hattuşa nerede? Hattuşa hangi kıtada yer alıyor, Hattuşa komşu ülkeleri neler ve Hattuşa başkenti neresi? Bu yazımızda sizler için tüm bu sorulara detaylı şekilde cevap vereceğiz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 16:08 Güncelleme: 20.08.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hattuşa Nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hattuşa Nerede?

        Hattuşa nerede dediğimizde bu soruya günümüz koşullarına göre yanıt veriyor olacağız. Hattuşa, Türkiye sınırları içinde Çorum ilinin Boğazkale ilçesi yakınlarında yer almaktadır. Aslında Hattuşa nerede sorusunun bugünkü yanıtı, coğrafi değil tarihsel önem taşır. Yine coğrafi olarak cevap vermek gerekirse Hattuşa, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir antik kenttir. Anadolu’nun kuzey kısmına yakın olan bu antik kentte karasal iklimin hakim olduğu görülür. Hattuşa’nın bulunduğu alan, yüksek platolar ve vadilerle çevrili, doğal savunma avantajlarına sahip bir yerdir. Konum anlamındaki sahip olduğu bu özellik bölgenin Hititler için stratejik bir başkent olmasını sağlamıştır. Antik çağlarda oldukça gelişmiş şehirlerden biri olan Hattuşa, surlarla çevrili, anıtsal yapıları, tapınakları, sarayları ile dikkat çeken medeniyetlerdendi... Günümüzde de bu kalıntılar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.

        REKLAM

        Hattuşa Hangi Kıtada?

        Hattuşa nerede konusu ile iç içe olan bir soru da Hattuşa hangi kıtada yer alıyor sorusu olacaktır. Hattuşa hangi kıtada yer almaktadır sorusunun yanıtı da oldukça nettir… Hattuşa, Türkiye’nin Asya kıtasındaki bölümünde yer alır. Türkiye’nin Asya kıtasındaki bölümünde yer alıyor deme nedenimiz ise ülkenin hem Avrupa hem de Asya kıtalarında toprakları olmasından kaynaklanır. Bu iki kıtadan Asya kıtası içinde konumlanmış olan Hattuşa, Antik Yakın Doğu medeniyetlerinin önemli bir parçasıdır. Hititler döneminde Anadolu’nun merkezi konumunda olması, Asya içlerinden gelen kültürel etkilerle Mezopotamya ve Levant bölgeleriyle etkileşim içinde olmasını da sağlamıştır. Oldukça önemli bir tarihsel ve kültürel geçmişe sahip olan Hattuşa ile ilgili merak edilenler bunlarla da sınırlı değildir…

        REKLAM

        Hattuşa Komşu Ülkeleri

        Hattuşa komşu ülkeleri konusunu tarihsel bağlamda düşünmemiz gerekecek. Arkeolojik anlamda tarihi belgeler ve çivi yazılı tabletlerden elde edilen bilgilere göre, Hitit İmparatorluğu döneminde Hattuşa’nın çeşitli komşuları bulunmaktaydı. Bu komşular Hattuşa’nın hem ticari hem de askeri ilişkileri açısından büyük önem taşımaktaydı. Hititler döneminde Hattuşa komşu ülkeleri şu şekilde sıralanabilir…

        • - Mısır İmparatorluğu: Tarih sayfalarında Hititler'in en önemli komşularından ve rakiplerinden biri olarak geçer…Öyle ki ünlü Kadeş Savaşı bu iki büyük güç arasında gerçekleşmiştir.
        • - Mitanni Krallığı: Fırat Nehri’nin doğu kısmında yer alan bu krallık, Hititler ile hem ittifaklar hem de çatışmalar yaşamıştır.
        • - Asur Krallığı: Hititlerin doğusunda yer alıyordu. Asurlarla zaman zaman rekabet ve savaş içinde olmuşlardır.
        • - Arzava Krallığı: Batıda bulunan bu Anadolu krallığı, Hititlerin en sık mücadele ettiği komşularından biriydi.
        • - Ahhiyava : Batıdan, Ege Denizi üzerinden gelen bu uygarlıkla Hititler diplomatik yazışmalar yapmışlardır.

        Hattuşa Başkenti

        Tarihe ilgi duyanların en merak ettiği sorulardan biri de Hattuşa başkenti neresi sorusu oluyor. Aslında bu sorunun yanlış bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Hattuşa’nın bir başkenti yoktur. Hattuşa, Hititlerin başkentidir. Bu nedenle “Hititlerin başkenti neresidir?” sorusu daha doğru bir ifade olacaktır. Başkent olarak baktığımızda Hattuşa, Hititlerin siyasi, dini ve kültürel merkezi olmuştur. Şehirdeki büyük surlar, tapınaklar, kral sarayları ve yazıtlar, burada merkezi bir yönetimin bulunduğunu açıkça gösterir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa