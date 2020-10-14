Hattat Hasan Çelebi'nin eseri Trabzon'da grafitiyle yorumlanıyor

Geleneksel hat sanatının yaşayan en büyük temsilcisi 83 yaşındaki Çelebi ile grafiti sanatının Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biri olan Türkmen'i bir araya getiren proje, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin himayesinde gerçekleştiriliyor.
Belediyenin davetiyle kente gelen Türkmen, dünyada "Hattatların Reisi" kabul edilen Çelebi'nin, Neml suresi 40'ıncı ayetinin "Bu Rabbimin lütuf ve ihsanıdır" anlamındaki kısmını yazdığı hattını, İskender Paşa Camisi'nin karşısında bulunan 130 metrekarelik duvara grafiti olarak resmetmek üzere çalışmasına başladı.
Hazırlık aşamasının ardından 4 kişilik ekiple çalışan Türkmen, projeyi 3 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyor.Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 yıldır grafiti sanatıyla uğraştığını belirterek, ilk kez böyle bir çalışma gerçekleştireceğini söyledi."
Hat sanatının üslubundan çok uzaklaşmadan sadece o esere biraz grafiti kokusu vererek hem gençlerin beğenebileceği tarzda hem de daha modern biz çizgide bu sanatı icra edeceğiz." ifadesini kullanan Türkmen, şunları kaydetti:
"Yağmur sorun olmazsa tahmini olarak 3 günlük bir süremizi alacak. Alan çok büyük olduğu için plastik boyalarla çalışacağız. Sprey boya kullanmayacağız. Çünkü böyle büyük bir alanda sprey boyanın etkisi biraz lekeli duruyor. Osmanlı döneminde mabetlerde, kapalı alanlarda, kitaplarda, tablolarda bu eser yapılıyordu ama meydanlarda bu kadar büyükçe uygulanmadı. Bu çalışma şu anda bildiğim kadarıyla dünyada bir ilk olacak. Arapça yapılmış grafitiler var ama bir hat ustasının eserini tekrardan grafitiyle icazet alınarak yorumlanması olmadı. Bu bir ilk olacak inşallah. Umarım biz de hakkını vererek bu işi yapabiliriz."
Türkmen, çalışmaya katkılarından dolayı Trabzon Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.
Hattat Hasan Çelebi'nin torunu üniversite öğrencisi Hasan Çelebi de bu tür eserlerin meydanlarda, duvarlarda olmasına alışkın olmadıklarını dile getirerek, "Bu çalışma ilk olacak. Heyecan ve onur verici bir proje. Her türlü aşamada ben de onlara yardımcı olacağım." dedi.
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