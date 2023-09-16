Hatsan halka arz sonuçları açıklandı mı? Hatsan kaç lot verecek, ne zaman işlem görecek?
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı kapsamında talep toplama işlemleri 14-15 Eylül tarihlerinde alındı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Hat-San Gemi halka arz sonuçları ile lot dağıtım sayıları ve 'HATSN' hisse adıyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Hatsan halka arz sonuçları açıklandı mı? Hatsan kaç lot verecek, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Hatsan halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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Hat-San Gemi halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Eylül tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar, Hatsan halka arz sonuçları ile lot dağıtım sayıları ve hissenin işlem göreceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Hatsan halka arz sonuçları açıklandı mı? Hatsan kaç lot verecek, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Hatsan halka arzında lot dağıtım sayıları ve hissenin işlem göreceği tarih...
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HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Hat-San Gemi İnşaa talep toplama işlemleri 14-15 Eylül tarihlerinde alındı.
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HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
1 TL nominal değerli paylar 22,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve satılan paylar eşit dağıtılacak.
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HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?
Halka arz sonrası Hat-San Gemi’nin açıklık oranının %20 olması beklenirken halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL olacak. Böylece Hat-San Gemi halka arzında toplamda 44.300.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Buna göre; toplamda 44,3 milyon adet lot dağıtılacak.
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İşte olası lot dağıtımları
✓ 2.600.000 Katılıma 12 Lot(₺271)
✓ 3.000.000 Katılıma 11 Lot(₺249)
✓ 3.400.000 Katılıma 10 Lot(₺226)
✓ 3.800.000 Katılıma 9 Lot(₺203)
Bireysel Yatırımcıya %70 Pay Ayrılmıştır.
Bireysel Toplam Lot 31.010.000
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HAT-SAN GEMİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Hat-San Gemi halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından birkaç gün içinde işlem göremesi bekleniyor.
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