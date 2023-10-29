Paranın diğer yüzünde; fon olarak geometrik dokuyla çalışılmış Atatürk rölyefi bulunmaktadır. Ön planda ise tekrarlı şekilde "100" sayıları ve "Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı" logosu vardır. Bu "100" sayıları içinde Cumhuriyetimizin ilanından günümüze kadar her alanda yapılan yeniliklerin bir kaçına vurgu yapılmıştır.

Savunma sanayimizin ülkemize kattığı "Hürkuş" ve "Hürjet"; ulaştırma alanımızda "Yüksek Hızlı Tren", "TOGG" ve "1915 Çanakkale Köprüsü"; İslamiyetin simgesi "Çamlıca Camii"; geçmişten günümüzdeki tarımsal yeniliklerimizi anlatan "Traktör kullanan Atatürk" ve günümüz modern tarımını anlatan "biçer döver"; Cumhuriyet devrimleriyle kadınlarımıza tanınan "Seçme ve seçilme hakkı" ve "kadınlarımızın spordaki başarısı"; Cumhuriyet’in kuruluşunda rol alan "Türk milleti" ve Cumhuriyetimizin ve demokrasinin savunulmasına sembol olmuş "Bayrak tutan Türk Milletimiz'in olduğu rölyef; bilim insanlarımızdan "Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu" ve "Prof. Dr. Aziz Sancar" rölyefleri kullanılmıştır. Ayrıca kırmızı mine ile çalışılmış "Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı" logosu kullanılmıştır.