HABERTURK.COM

Oyuncu Hatice Şendil Sağyaşar, önceki gün oğlu Can Sağyaşar ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sabah saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kısa bir tur atan Şendil, ardından oğlunu oyun salonuna götürüp, keyifli vakit geçirdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlamayı ihmal etmeyen Şendil, "Bugün set yoktu, biz de ailecek günümüzü değerlendirmek istedik. Her şey yolunda, güzel gidiyor. Set ortamını özlemişim" diye konuştu.