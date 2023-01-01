Hatice ninenin hediyesi bere ve boyunluklar Mehmetçiğe ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatice Günar, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğe 150 bere ve boyunluk hediye etmek istediğini belirterek, Bakanlık yetkililerine ulaştı.

Ankara'da yaşayan Hatice ninenin hediye ettiği bere ve boyunluklar, Erzurum'da Mehmetçiğe ulaştı.

Bölgede zor hava koşullarında görev yapan askerler de video çekerek, "Hatice Teyzem, gönderdiğin hediyeler elimize ulaştı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ellerinden öperiz." ifadeleriyle Günar'a teşekkürlerini iletti.