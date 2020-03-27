Japonya'nın Tokyo kentinde bu yaz düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen olimpiyatlarda Türkiye'yi 57 kiloda temsil edecek milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Evinde antrenörüyle birlikte yoğun çalışma temposunu sürdüren İlgün, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'ye 'Evde kal' çağrısında bulundu.

27 yaşındaki sporcu, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor ve hepimiz koronavirüs salgını ile mücadele içerisindeyiz. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evden çıkmamaya özen gösterelim. Evde kal, hareketsiz kalma" ifadelerini kullandı.