Hatice Kübra İlgün, çeyrek finale yükselemedi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, tekvando kadınlar 57 kiloda Güney Koreli rakibi Yujin Kim'e 2-0 mağlup olarak çeyrek final şansını kaybetti.
Giriş: 08.08.2024 - 16:06 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:06
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando kadınlar 57 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi.
Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Güney Koreli Yujin Kim'le karşılaştı. Rakibine 2-0 mağlup olan İlgün, çeyrek finale yükselemedi.
Yujin Kim'in finale yükselmesi durumunda Hatice Kübra İlgün, bronz madalya için repesaj mücadelesine hak kazanacak.
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