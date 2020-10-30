Her çocuk, isminin anlamından izler taşır. Her isim, sahibine izler bırakır. Biz de sizler için işte iz bırakan bir isimle daha karşınızdayız.
Hatice İsminin Anlamı Nedir?
Sözlük Anlamı: Erken doğan kız çocuğu demektir.
İsmin kökü Arapça olmakla birlikte, Müslümanlar için Peygamber efendimizin ilk eşinin adı olmasından kaynaklı önemli bir isimdir. Ülkemizde her 100 kişiden biri Hatice ismiyle çağrılıyor.
Hatice İsminin Özellikleri
Bu ismin ağırlığı vardır. Tuttuğunu koparan ne istediğini ve ne yapması gerektiğini bilen insanlara verilir bu ad… Haticelerin hemen hepsinde, kuralcılık ve liderlik vasıfları baskındır. Ailenin sözü en çok dinlenen bireyleri arasında yer alırlar. Güvenilir, saygın ve sevilen karakterleriyle öne çıkarlar.
Genelde uzun evlilik ve gönül ilişkileri yaşarlar. Çünkü aşkın dışındaki değerleri de benimser ve sahip çıkarlar. Büyüklere saygılıdırlar. Eğer bir karar verdilerse, onun o an için ertelenmiş olmasının hiçbir önemi yoktur. Kırk yaşlarına gelseler karar verdikleri şeyi uygularlar. Kötü özellikleri olarak “ben bilirim” bakışının yaygın olduğunu vurgulayabilirim. İnsanlara karşı soğuk dururlar. Ama kaynaşmaya oldukça hazırdırlar. Tutumludurlar. Aile bütçesi yapmak ve buna sadık kalmayı iyi bilirler. Lükslerine aşırı düşkünlükleri yoktur. Çok çalışkan, azıcık kindar veya inatçı olabilirler. Birine muhtaç kalmaktan asla hazzetmezler. Yalan yakalama konusunda ustadırlar. Altıncı hisleri, olaylara karşı kalkan gibi durmalarına yardım eder.
Hatice İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?
Hayır, Hatice ismi Kuran’da geçmiyor. Yalnız anlamındaki güzellik ve peygamber efendimizin ilk karısının adı olması, bu adı çocuğunuza verebileceğiniz anlamına geliyor.
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