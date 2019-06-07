Şarkıcı Hatice konuk olduğu 2. Sayfa programında takıntılarından bahsederken herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu. İşte Hatice'nin açıklamalarından satırbaşları:

Benim için olmazsa olmazım kulak tıpası hayatta tıpasız uyuyamam. Çıt sesine kalkıyorum ben. Herkes şey diyor, "Allah korusun hırsız gelse ne yapacaksın?", "Aman diyorum alsın götürsün. Ben zaten hırsızı görsem kalp krizinden ölürüm. Yattığım yer kesinlikle sessiz olacak. Takıyorum tıpalarımı oh ne güzel uyuyorum."

"EŞİMİN HORLAMA SESİ YÜZÜNDEN KÜVETTE UYUDUM"

Hatice, evli olduğu dönemde de eski eşinin horlama sesi yüzünden küvette uyuduğu zamanlar olduğunu, "Eski eşlerimden bir tanesi horluyordu bende insanları rahatsız edemem aldım yorganımı yastığımı küvette uyudum. Sanki içine aslan kaçmış gibi sesler çıkarıyordu." sözleriyle itiraf etti.