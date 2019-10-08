Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Hatice Aslan, önceki akşam Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Aslan, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu, "Dizi birkaç bölüm sonra final yapacak. Bu arada Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyunlarımız devam ediyor" diyerek yürüyüşüne devam etti.