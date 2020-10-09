Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Hatice Aslan, önceki sabah bir kadın arkadaşıyla birlikte Cihangir'de objektiflere takıldı. Kahvaltı yapan Aslan, görüntülendiğini fark edince şaşırdı.

Erken saatte gazetecileri karşısında bulan 58 yaşındaki oyuncu, "Bu saatte burada ne işiniz var? Kolay gelsin" ifadelerini kullandı.