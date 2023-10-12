Hatemoğlu 100. yaşını kutluyor

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‘’100 yıldır bize en yakışan Centilmenlik’’ diyerek sonbahar kış kampanyasını hazırlayan Hatemoğlu, marka yüzü Emre Bey’in oynadığı reklam filiminde, hayatın içinden karelerle şıklığın centilmenlikten geldiğini Cumhuriyet’in en önemli öğretisinin centilmenlik olduğunu duygulara hitap ederek anlatıyor.