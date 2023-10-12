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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hatemoğlu 100. yaşını kutluyor - İş-Yaşam Haberleri

        Hatemoğlu 100. yaşını kutluyor

        100. Yaşına giren ve Cumhuriyet'in ilk erkek hazır giyim markası olan Hatemoğlu 100. Yaşını Cumhuriyetle beraber kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:58
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        Hatemoğlu 100. yaşını kutluyor
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        ‘’100 yıldır bize en yakışan Centilmenlik’’ diyerek sonbahar kış kampanyasını hazırlayan Hatemoğlu, marka yüzü Emre Bey’in oynadığı reklam filiminde, hayatın içinden karelerle şıklığın centilmenlikten geldiğini Cumhuriyet’in en önemli öğretisinin centilmenlik olduğunu duygulara hitap ederek anlatıyor.

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