Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut´un yaşadıkları Rönesans Rezidans, deprem sonrası yıkıldı. Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu´nun kardeşi Isaac Twasam ve menajerleri Murat Uzunmehmet ile Nana Sechre, rezidansın önünde gelecek mutlu haberi bekledi.