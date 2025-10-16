Hatayspor'un yeni başkanı Ethem Çakır!

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Hatayspor Kulübünün yeni başkanı Ethem Çakır oldu.

EXPO Kisecik Yerleşkesi'ndeki olağanüstü genel kurulda, başkanlığa Ethem Çakır ve Mustafa Kemal Şaşmaz aday oldu. Divan başkanlığını Sinan Akgöl'ün yaptığı kongrede yönetim kurulu faaliyet ve gelir-gider raporları ibra edildi.

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından genel kurula katılan 148 üyeden 117'sinin oyunu Ethem Çakır başkanlığa seçildi, Mustafa Kemal Şaşmaz 29 oy aldı, 2 zarf ise boş çıktı.

"ZOR SÜRECİ BERABER ATLATMAK İÇİN GÖREVE TALİP OLDUK"

Çakır, kongre sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kazananın Hatayspor olması için çabalayacaklarını söyledi. Taraflar ile istişare içerisinde olacaklarının vurgusunu yapan Çakır, "Biz bu zor süreci hep beraber atlatmak için bu göreve talip olduk. Bizim başka niyet, çaba ve gayretimiz yok, tek çabamız ve tek amacımız safları Hatayspor tarafında sıklaştırmak, kulübü layık olduğu noktaya getirebilmek." diye konuştu.

Çakır'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Abdulhay Denizli, Aydın Parlak, Alpaslan Şahbaz, Mustafa Sıraç, Muhammed Köleoğlu, Mehmet Garip Siper, Servet Dennuraoğlu, Kenan Bilmez, Süleyman Kızılkaya, Yılmaz Yağcı, Hikmet Güzelmansur, Garip Hatun.