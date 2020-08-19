Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
Başkan Savaş, Hatayspor'un hem gerçekte mutlu sona ulaştığını hem de sempati şampiyonu olduğunu belirtti.
Takımlarının hiçbir şaibeye bulaşmadan, kimseyle itişip kakışmadan buralara geldiğini aktaran Savaş, şunları kaydetti:
"Bundan sonraki süreci de arkadaşlarımızla böyle yürüteceğiz. Transfer konusunda tüm arkadaşlarımız, teknik heyet istişare içerisindeyiz. Gece-gündüz futbolcu araştırıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buraya kolay gelmedik. Zirvede kalmak zordur. Bunu başarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, gösteriyoruz."
Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı da transfer döneminde kentin mutlu haberler beklediğini dile getirdi.
Vardı, bu konuda sportif direktör, teknik direktör ve yöneticilerle çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Daha önce 2 transfer açıklamıştık. Ayrıca Brezilyalı savunma oyuncusu Pablo Santos'u da 1 yıllığına kiraladık. Bunların dışında 2 kaleci ile görüşüyoruz. Birisini kısa sürede bitirmiş olacağız. Bir sağ bekin uçak biletine varıncaya kadar aldık. O da bekleniyor. Bir orta saha oyuncusuyla pürüzler giderildi. Onun da müjdesini kısa sürede vereceğiz. Santrfor olarak da 3 seçeneğimiz var. Teknik heyetimiz, transfer komitemiz içlerinden en faydalı olacak olanı takıma seçecek. Bir stoper ile de görüşmemiz sürüyor. Bir sol bek ile de hiçbir problemimiz kalmadı. 8-10 yeni futbolcu transferi yapılacak. Geçmişten de yollarımızı ayırmadığımız futbolcularımızla birlikte takımı oluşturacağız."
Yeni stattaki çalışmaların da sürdüğünü aktaran Vardı, mütevazı bütçeyle, israf etmeden, borçsuz olarak hedeflere ulaşmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!