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        Haberler Bilgi Spor Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı 6 maçta 5 beraberliği bulunan bordo mavililer, geçtiğimiz hafta evinde Konyaspor'u 3-2 mağlüp ederek galibiyetle tanıştı. Toplamda 8 puanı bulunan Karadeniz ekibi fikstürde 10. sırada yer alıyor. Öte yandan, 6 maça çıkan Hatayspor, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 18. sırada bulunuyor. Peki, Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 13:30 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:30
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        • 1

          Hatayspor- Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Ligde beklentilerin altında giriş yapan bordo mavililer, üst üste oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Son oynadığı maçta rakibi Konyaspor'u 3-2'lik skorla saf dışı bırakan Şenol Güneş'in öğrencileri, Hatayspor karşısında bu seriyi devam ettirerek yoluna 3 puanla devam etmek istiyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          HATAYSPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Hatayspor- Trabzonspor maçı 5 Ekim Cumartesi (yarın) 19.00'da oynanacak.

        • 3

          HATAYSPOR- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

          Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Visca, Bardhi, Ozan, Nwakaeme, Banza

        • 5
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