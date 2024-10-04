Hatayspor- Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Ligde beklentilerin altında giriş yapan bordo mavililer, üst üste oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Son oynadığı maçta rakibi Konyaspor'u 3-2'lik skorla saf dışı bırakan Şenol Güneş'in öğrencileri, Hatayspor karşısında bu seriyi devam ettirerek yoluna 3 puanla devam etmek istiyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...