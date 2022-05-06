Şampiyon Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Hatayspor'a konuk oluyor.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR

SAAT: 20.00

HAKEM: Volkan Bayarslan

STAT: Yeni Hatay

YAYIN: beIN SPORTS 1

HATAYSPOR: Munir, Sadık, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, El Kaabi, Bertuğ, Lobjanidze, Dylan Saint-Louis

YEDEKLER: Abdullah, Burak, Fatih, Emre, Eren, Selimcan, Muhammed, Benzia, Kahraba, Diouf

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Yusuf, Bakasetas, Kouassi, Djaniny

YEDEKLER: Erce, Taha, Puchacz, Dorukhan, Abdülkadir, Visca, Yunus, Nwakaeme, Cornelius, Emrehan Gedikli

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı