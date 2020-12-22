Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR

STAT: Antakya Atatürk

SAAT: 16.00

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

YAYIN: beIN Sports 1

HATAYSPOR: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

FIRTINA'DA İKİ EKSİK

Bordo-mavili takımda hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.

AVCI İLE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

HATAYSPOR İLE İLK KEZ

Trabzonpor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.