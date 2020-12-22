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Hatayspor - Trabzonspor CANLI YAYIN

Hatayspor - Trabzonspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 14. haftasının açılışında Akdeniz ekibi evindeki galibiyet serisini sürdürmek, Fırtına ise üst sıralara tırmanmak için karşı karşıya geliyor

22.12.2020 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
Hatayspor Trabzonspor CANLI YAYIN Anlatımı: Hatayspor TS maçı saat kaçta?

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR

STAT: Antakya Atatürk
SAAT: 16.00
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
YAYIN: beIN Sports 1

HATAYSPOR: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

FIRTINA'DA İKİ EKSİK

Bordo-mavili takımda hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.

AVCI İLE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

HATAYSPOR İLE İLK KEZ

Trabzonpor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.

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