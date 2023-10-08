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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Maçları 60'tan sonra daha iyi domine ediyoruz - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Volkan Demirel: Maçları 60'tan sonra daha iyi domine ediyoruz

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Konyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçından açıklamalarda bulundu. Demirel, "Fiziksel olarak üstün oyuncu yapısına, kalitesine sahip olduğumuz için genelde maçları 60-65. dakikalardan sonra daha iyi domine ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 22:47 Güncelleme: 08.10.2023 - 22:47
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        "60'tan sonra daha iyi domine ediyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin'de ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, ikinci yarıda oyun planında yaptıkları değişikliklerin galibiyeti getirdiğini söyledi.

        Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda planladıkları oyunu sergileyemediklerini dile getirdi.

        İkinci yarıda oyun planını değiştirip, önde baskıyı artırdıklarını belirten Demirel, "Fiziksel olarak üstün oyuncu yapısına, kalitesine sahip olduğumuz için genelde maçları 60-65. dakikalardan sonra daha iyi domine ediyoruz." dedi.

        Demirel, maç öncesinde antrenörlerinin rakipleri izleyip ona göre plan yaptığını ifade ederek, "Rakibimize göre plan yapıyoruz. Plan tutmayınca ikinci yarı başka bir plana geçebiliyoruz. Önemli olan bunları maç içerisinde ya da devre arasında revize etmek. Biz bugün bunu yaptık, bu sayede de kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

        STANOJEVIC: GEÇEN MAÇA KIYASLA DAHA İYİYDİK

        Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic de top hakimiyeti ve oyun kurma konusunda problem yaşamadıklarını, ikinci yarıda yedikleri goller nedeniyle yenildiklerini anlattı.

        Stanojevic, bir gazetecinin, "Görevinize devam etme ısrarınız sürecek mi?" şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

        "Öncelikle neden kariyerime devam etmemek gerektiğini bilmiyorum. Burada, geçen maça kıyasla sahaya daha iyi oyun ortaya koyduk. Aslında milli aradan sonra çok daha iyi şekilde geri döneceğimizi söyleyebilirim. Ben vazgeçen bir ruh değilim. Asla vazgeçen bir birey olmadım. Bugün 1 mağlubiyetten sonra neden vazgeçip terk edeyim bilmiyorum."

        Fotoğraflar: AA, İHA

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