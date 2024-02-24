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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Maçın böyle biteceğini beklemiyorduk - Futbol Haberleri

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Maçın böyle biteceğini beklemiyorduk

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, maçın böyle sonuçlanacağını beklemediklerini belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 22:14 Güncelleme: 24.02.2024 - 22:14
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        "Maçın böyle biteceğini beklemiyorduk"
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, maçın ardından yaptığı açıklamada beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade etti.

        Maçın iki taraf için de önemli olduğunu ifade eden Demirel, "Konyaspor'u tebrik ediyorum. Maça baktığımızda ilk 45 dakika belki oyuna üstündük, istediklerini yapan taraf daha çok bizdik. Ama ikinci yarıda Konyaspor, yaptığı değişikliklerle oyuna biraz daha baskılı ve şiddetli başladı." dedi.

        Demirel, ikinci yarıda atılan uzun topları alamadıklarını, oyun kurma isteğini de kaybettiklerini anlattı.

        Gol öncesi atılan kornerde adam paylaşımı eksikliğinin kendilerini 1-0 mağlup duruma düşürdüğünü anlatan Demirel, "Böyle sonuçlanacağını beklemediğimiz bir maçtı. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Hatalardan ders çıkarıp neleri daha iyi yapabiliriz onlara bakarak önümüzdeki maça hazırlanacağız. Fazla söylenecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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