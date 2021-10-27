Ömer Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.
Mücadelenin zorlu olacağını bildiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bana göre Süper Lig'in en derin kadrosuna sahip, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Beşiktaş'la evimizde karşılaşacağız. Buradaki atmosferin futbolculara moral ve motivasyon olarak yansıyacağını düşünüyorum. İyi durumdayız, inşallah cumartesi günü bu gidişatımızı güzel bir sonuçla devam ettirebiliriz. Şu an bulunduğumuz noktadan gayet memnun ve mutluyuz. İnşallah bu hafta alacağımız sonuçla orada kalmamızı sağlarız. Ligin ilk çeyreğini oynadık. Önümüzde çok zorlu ve uzun bir maraton var. Biz hafta hafta bakıyoruz. İlk olarak önümüzdeki maça iyi hazırlanıyoruz. İyi bir mücadele ve futbolla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."
Bir gazetecinin, ligde ikinci sırada olmalarının futbolcular üzerinde baskı yaratıp yaratmadığı yönündeki sorusu üzerine Erdoğan, "Hayır. Oyuncular da bundan dolayı keyifli. Zaten hedeflerimiz için 'İlk 3 veya 4' gibi bir açıklama yapmadık. Öyle bir zorunluluğumuz olduğunu da düşünmüyorum. Tabii şu an olduğumuz noktadan mutluyuz. Oralarda kalmayı başarırsak güzel olacak. Ancak öyle İstanbul takımları gibi şampiyonluk iddiasıyla sezona başlamadık." yanıtını verdi.
Erdoğan, şu anda sakatlıkları bulunan Onur Ergün ve İssac Sackey dışında eksikleri bulunmadığını sözlerine ekledi.
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